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Царьград

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iFly: Стремянка повредила самолёт с 374 пассажирами в Приморье

iFly: Стремянка повредила самолёт с 374 пассажирами в Приморье

Во Владивостоке самолёт Airbus A330 компании iFly, на борту которого находились 374 пассажира, получил повреждения из-за стремянки, задетой сотрудником наземной службы при обслуживании.

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