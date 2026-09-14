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Царьград

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Центральное телевидение Китая: в Хайнане эвакуировали 42 тыс. человек

Центральное телевидение Китая: в Хайнане эвакуировали 42 тыс. человек

Правительство Хайнаня эвакуировало более 42 тысяч человек из-за сильных дождей и угрозы наводнений. В Учжишане 423 мм осадков за сутки 13 сентября, побили рекорд.

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