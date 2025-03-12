Шоу-бизнес: Два развода с одной женой и дочь-инвалид: Что разрушило брак Сергея Губанова и почему он остается один

Сергей Губанов может похвастаться насыщенной карьерой: он начинал с гастролей с Филиппом Киркоровым, после получил роль в международном проекте и уехал в качестве актера в США, а потом вернулся в Россию и начал сниматься в отечественных фильмах и сериалах.