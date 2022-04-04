В Ульяновской области полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве

В результате проведённого комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска на территории Краснодарского края задержана женщина, 1983 года рождения, подозреваемая в серии мошеннических действий.
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