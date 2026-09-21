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Царьград

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Материнский капитал в 2026 году: На что теперь можно потратить и как не потерять на него право

Материнский капитал в 2026 году: На что теперь можно потратить и как не потерять на него право

Материнский капитал – это деньги, которые государство даёт семье на конкретные цели. Но многие до сих пор не знают, что часть суммы можно получить на руки, а при разводе право на капитал может исчезнуть.

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