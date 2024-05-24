Бортников: Теракт в «Крокусе» координировали члены ИГ*

Прямоеотношение к теракту имела военная разведка Украины.фото: kremlin.ru--> Действия террористов, устроивших нападение на «Крокус сити холл», координировали из афгано-пакистанской зоны члены группировки «Вилаят Хорасан»*, которая принадлежит афганскому крылу запрещённой в РФ террористической организации ИГ.
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