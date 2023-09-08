В американской прессе: одобрена «агрессивная» модернизация танков Abrams

Армией США одобрена «агрессивная» модернизация танков Abrams. Улучшенной версией данной техники американские военные собираются пользоваться на протяжении 30-х и 40-х годов.
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