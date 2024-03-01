Крупнейший в Свердловской области детский технопарк «Кванториум» в Верхней Пышме. Национальный проект «Образование» действует в России по поручению Владимира Владимировича Путина с 2018 года.
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Крупнейший в Свердловской области детский технопарк «Кванториум» в Верхней Пышме. Национальный проект «Образование» действует в России по поручению Владимира Владимировича Путина с 2018 года.
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