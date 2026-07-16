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Рязанские новости

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В Рязани пресечена деятельность нелегальных каналов связи

В Рязани изъяли два комплекта оборудования, использовавшихся для телефонного мошенничества.Силовые структуры пресекли работу двух нелегальных каналов связи, которые использовались зарубежными преступными группами для телефонного мошенничества.

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