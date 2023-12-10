Боксер Евгений Тищенко первым в истории завоевал титул в новой весовой категории

Новая весовая категория называется бриджервейт, предельный вес до 101,6 кг. По мнению экспертов, ее введение назрело уже давно, и помимо более справедливого распределения веса бойцов приведет к появлению новых чемпионов и соревнований, а также новых контрактов на трансляцииПо эгидой Всемирной боксерской ассоциации (WBA) вчера в Объединенных Арабских Эмиратах прошел поединок, в котором Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко победил Леона Харта из Германии.