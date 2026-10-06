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Авторадио

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Водителям сообщили, когда в Москве нужно менять летнюю резину на зимнюю

В Московском регионе пока рано переходить на зимнюю резину, комфортно ездить на летней можно еще как минимум месяц.

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