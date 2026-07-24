После ударов все ждали одного? Баранец честно сказал, что происходит на самом деле с топливом на Украине

Военный обозреватель оценил сообщения о нехватке топлива на Украине.Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец считает, что сообщения о полном исчерпании запасов топлива на Украине пока преждевременны, несмотря на удары по топливной инфраструктуре.