После ударов все ждали одного? Баранец честно сказал, что происходит на самом деле с топливом на Украине

Военный обозреватель оценил сообщения о нехватке топлива на Украине.Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец считает, что сообщения о полном исчерпании запасов топлива на Украине пока преждевременны, несмотря на удары по топливной инфраструктуре.
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