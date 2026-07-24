Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 556 подписчиков

После ударов все ждали одного? Баранец честно сказал, что происходит на самом деле с топливом на Украине

После ударов все ждали одного? Баранец честно сказал, что происходит на самом деле с топливом на Украине

Военный обозреватель оценил сообщения о нехватке топлива на Украине.Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец считает, что сообщения о полном исчерпании запасов топлива на Украине пока преждевременны, несмотря на удары по топливной инфраструктуре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии