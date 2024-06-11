Минобороны России опубликовало видео учений нестратегических ядерных сил

Оборонное ведомство показало, как проходит второй этап ученийМинистерство обороны России сообщило о начале 2 этапа учений нестратегических ядерных сил, направленных на поддержание готовности личного состава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии