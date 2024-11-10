Трамп опроверг планы взять в новую администрацию Помпео и Хейли

Избранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг информацию, что работавшие с ним в его первую каденцию Майк Помпео (сначала директор ЦРУ, затем государственный секретарь) и Никки Хейли (постоянный представитель США при ООН) войдут в его новую администрацию.