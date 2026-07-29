Представлен обновленный кроссвэн Suzuki XL7[{"type":"text-block","attr":{},"content":"С 1998 по 2009 год компания Suzuki выпускала семиместные внедорожники Grand Vitara XL7, которые продавались в том числе и в России.
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