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Авто - Мото - Новости

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Представлен обновленный кроссвэн Suzuki XL7

Представлен обновленный кроссвэн Suzuki XL7

Представлен обновленный кроссвэн Suzuki XL7[{"type":"text-block","attr":{},"content":"С 1998 по 2009 год компания Suzuki выпускала семиместные внедорожники Grand Vitara XL7, которые продавались в том числе и в России.

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