JWST нашёл признаки тяжёлой воды в атмосфере экзопланеты WASP-39b

Телескоп Джеймса Уэбба всё точнее читает атмосферы чужих планет. Новое исследование пошло дальше, чем просто «есть ли там вода» — учёные измерили химический состав этой воды и по нему восстановили биографию планеты.
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