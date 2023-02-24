Оргкомитет игр «Дети Азии» обратился к гостям и участникам церемонии открытия

Уважаемые гости и участники торжественной церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе! Для обеспечения Вашей безопасности и необходимости проведения досмотровых мероприятий, а также организации прямой трансляции церемонии открытия в международных и федеральных СМИ убедительная просьба заблаговременно прибыть в Ледовый дворец «Кузбасс» и занять свои места в зрительном зале! Вход в ЛДК с 14.