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Статные и заметные: 8 российских актрис ростом от 180 сантиметров

Статные и заметные: 8 российских актрис ростом от 180 сантиметров

Высокий рост для актрисы — это не просто физическая характеристика, а важный элемент творческой биографии.

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