Безвредная выпечка? В России создали хлеб для диабетиков и перенёсших ковид

Исследователи из Северо-Кавказского федерального университета разработали новую методику производства хлеба и хлебцев, предназначенных людям с диабетом и ослабленной иммунной системой после перенесённой коронавирусной инфекции.
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