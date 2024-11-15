АиФ Кухня

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Безвредная выпечка? В России создали хлеб для диабетиков и перенёсших ковид

Безвредная выпечка? В России создали хлеб для диабетиков и перенёсших ковид

Исследователи из Северо-Кавказского федерального университета разработали новую методику производства хлеба и хлебцев, предназначенных людям с диабетом и ослабленной иммунной системой после перенесённой коронавирусной инфекции.

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