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Очень пышные оладьи без яиц! Все секреты, гарантированный результат

Хочу поделиться своим проверенным рецептом максимально пышных оладушек. Внешне и по вкусу они напоминают дрожжевые, только готовятся намного быстрее) После приготовления вы получите 6 порций Время приготовления: 20 минут ИНГРЕДИЕНТЫ кефир, 200 мл мука, 160 грамм сахар, 1 ч.

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