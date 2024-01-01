Очень пышные оладьи без яиц! Все секреты, гарантированный результат

Хочу поделиться своим проверенным рецептом максимально пышных оладушек. Внешне и по вкусу они напоминают дрожжевые, только готовятся намного быстрее) После приготовления вы получите 6 порций Время приготовления: 20 минут ИНГРЕДИЕНТЫ кефир, 200 мл мука, 160 грамм сахар, 1 ч.