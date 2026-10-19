Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции на фоне протестов в стране Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы МВД страны Лорана Нуньеса на фоне массовых беспорядков.
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