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  • Михаил Васильев
    У слова солянка два толкования: суп и тушёная капуста с вариациями.Как приготовить в...

Как приготовить вкусную солянку в домашних условиях – лучшие рецепты с фото

Как приготовить вкусную солянку в домашних условиях – лучшие рецепты с фото

Приготовить солянку в домашних условиях не так хлопотно, как кажется на первый взгляд. Помимо классического рецепта сборной солянки из всевозможных видов мяса и копченостей, есть и другие, более простые рецепты, с которыми справится любая хозяйка.

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Михаил Васильев
У слова солянка два толкования: суп и тушёная капуста с вариациями.
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