Полина Диброва и Роман Товстик © Belkin Alexey/news.ru/Global Look PressМодель и блогерша Полина Диброва опровергла слух, что помолвлена с бизнесменом Романом Товстиком.
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