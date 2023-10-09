За атакой ХАМАС тайно стоят США?

Мария Беликова

Жалко Максима Галкина. Со страху заболел тяжелейшей формой медвежьей болезни. Не могут снять мужика с горшка. И Аллу жалко. Мечется в поисках более смелого хахеля. Но где его найдёшь, потеряв власть на российском ТВ.....Обоих жалко.