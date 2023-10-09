Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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За атакой ХАМАС тайно стоят США?

За атакой ХАМАС тайно стоят США?

Украинцы, естественно, нашли след России в палестинской атаке на Израиль. Опубликовали вот этот снимок: «Лавров и лидер ХАМАС.

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Комментарии
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Мария Беликова
Жалко Максима Галкина. Со страху заболел тяжелейшей формой медвежьей болезни. Не могут снять мужика с горшка. И Аллу жалко. Мечется в поисках более смелого хахеля. Но где его найдёшь, потеряв власть на российском ТВ.....Обоих жалко.
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1 д.
Сима Хостелиди
Таких совсем не ЖАЛКО!
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20 час.
Мария Беликова
Это была шутка над дрисливо-трусливыми Алкиными Галкиными.
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12 час.

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