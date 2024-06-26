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Португалия нанесла 21 удар по воротам Грузии, у грузин – 7. Португальцы владели мячом 68% времени

Португалия нанесла 21 удар по воротам Грузии, у грузин – 7. Португальцы владели мячом 68% времени

Грузинская команда 7 раз пробила в сторону ворот Португалии. 5 ударов португальцев пришлись в створ, грузины попали в створ трижды.

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