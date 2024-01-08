РЖД: на перегоне Забайкальской железной дороги 27 вагонов поезда сошли с путей

На Забайкальской железной дороге 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщает РЖД. По счастливой случайности, пострадавших в результате этого происшествия нет, риски экологической угрозы отсутствуют.
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