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РЖД: на перегоне Забайкальской железной дороги 27 вагонов поезда сошли с путей

РЖД: на перегоне Забайкальской железной дороги 27 вагонов поезда сошли с путей

На Забайкальской железной дороге 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщает РЖД. По счастливой случайности, пострадавших в результате этого происшествия нет, риски экологической угрозы отсутствуют.

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