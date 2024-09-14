ИА Регнум
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ИА Регнум

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Физик Зелёный заявил о нехватке денег на создание двух станций «Луна-27»

Физик Зелёный заявил о нехватке денег на создание двух станций «Луна-27»

Роскосмос поддержал идею создания двух автоматических станций «Луна-27». Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН и первого этапа лунной программы России академик Лев Зелёный.

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