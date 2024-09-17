The Times пишет, что Великобритания не одобрит использование Украиной своего дальнобойного оружия против целей в России без согласия США.
Дальнобойные ракеты для Украины: Британия кивает на Штаты, а американские СМИ все сильнее давят на Байдена
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Придурки . Никакого разрешения мы не признаём . Нигде они не писаны и придуманы вашими фантазиями .Как только ракеты буду завезены в районы для запуска , то неменуемо будет дана команда на атаку по целям установленным по территориям СшА , Англии ,Фпанции , Германии , а разведка РФ узнаша , ни сет раньше и на много . Вот тогда ждите массового прилёта и дронов и баллистических ракет . Малейший шорох в кустах или намёк на запуск и не будет ни сша ни англии .
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14 час.
Misha Glusch
а раньше фрицы не били что-ли иностранным оружием по территории России? Мирняка сколько перебили или оно недостаточно дальнобойное? И дальнобойное для чего?
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11 час.
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