ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Придурки . Никакого разрешения мы не признаём . Нигде они не писаны и придуманы вашими фантазиями .Как только ракеты буду завезены в районы для запуска , то неменуемо будет дана команда на атаку по целям установленным по территориям СшА , Англии ,Фпанции , Германии , а разведка РФ узнаша , ни сет раньше и на много . Вот тогда ждите массового прилёта и дронов и баллистических ракет . Малейший шорох в кустах или намёк на запуск и не будет ни сша ни англии .