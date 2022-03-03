Последние новости

32 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Осипов
    В плен наемников не брать.......Освобождены Херсо...
  • Юрий Паршаков
    Не обожествляйте Путина. Его пришлось упрашивать всей страной признать ЛНР и ДНР чтобы помочь им. Но если бы он призн...Что было бы, если...
  • Лора Лора
    Хорошо бы ! Путин обыграет этих Гавнюков, а мыподдержим....Что было бы, если...

Освобождены Херсон, Волноваха, Новоайдар, Балаклея и др. Зеленский постоянно под допингами

Освобождены Херсон, Волноваха, Новоайдар, Балаклея и др. Зеленский постоянно под допингами

На Донбассе освобождены 21-тысячный райцентр Волноваха (узел железнодорожных линий на Донецк, Запорожье, Мариуполь), 17-тысячный райцентр Сватово на реке Красной, 8-тысячный посёлок городского типа Новоайдар (тоже райцентр; в шестидесяти километрах на северо-восток от Луганска), сёла Красновка, Новокрасновка, Благовещенка, Чистополье, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая, Новопрокоповка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Осипенко, Новополтавка, Жовтневое, Водяное и др.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх