Popcaketv

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«Я даже в отпуск не поехала»: Тина Канделаки поиздевалась над Ксенией Собчак, что та сбежала из России

«Я даже в отпуск не поехала»: Тина Канделаки поиздевалась над Ксенией Собчак, что та сбежала из России

Ксения Собчак после начала всех сообщений уехала сначала в Стамбул, а после ее заметили в Израиле. Известно, что в ту же страну прилетел Константин Богомолов, у которого есть израильский паспорт.

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