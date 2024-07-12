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Что делать, если завелись грызуны

Что делать, если завелись грызуны

Нашествие грызунов на территорию дачного участка, безусловно, приводит к ряду негативных последствий, таких как порча посевных культур и урожая, разрушение имущества и инфраструктуры, поскольку крысы и мыши могут перегрызть провода, изоляцию и древесину, нанося колоссальный ущерб.

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