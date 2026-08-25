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Ватикан может назначить епископа-россиянина главой католической епархии в Москве

Ватикан может назначить епископа-россиянина главой католической епархии в Москве

Ватикан рассматривает возможность сменить руководство Католической церкви в России. По данным источника, одним из сценариев может стать назначение на московскую кафедру епископа российского происхождения.

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