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Умер Вильдан Галин, журналист телекомпании ГТРК «Башкортостан»

Умер Вильдан Галин, журналист телекомпании ГТРК «Башкортостан»

Вильдан Галин Фото: vk.com / Галин Уйылдан | ГТРК «Башкортостан» В Башкирии на 46-м году жизни ушел из жизни известный журналист, диктор радио и телевидения, а также заместитель директора ГТРК «Башкортостан» Вильдан Галин.

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