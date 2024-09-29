Умер Вильдан Галин, журналист телекомпании ГТРК «Башкортостан»

Вильдан Галин Фото: vk.com / Галин Уйылдан | ГТРК «Башкортостан» В Башкирии на 46-м году жизни ушел из жизни известный журналист, диктор радио и телевидения, а также заместитель директора ГТРК «Башкортостан» Вильдан Галин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии