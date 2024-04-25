Сколько астраханцев мечтает о физкультминутках на работе?

Идея заставить заниматься спортом на работе взрослых людей многим кажется спорной, однако интернет-опрос, который провел портал по поиску работы SuperJob показал, что почти половина астраханцев хочет и готова отвлекаться от своих дел ради производственной гимнастики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии