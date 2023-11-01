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"Толерантные игры". Зачем разработчикам видеоигр услуги консультантов "по терпимости"

"Толерантные игры". Зачем разработчикам видеоигр услуги консультантов "по терпимости"

Толерантность в видеоигровой индустрии растет и становится похожей на неоперабельную опухоль. Стоит популярной компании выпустить новый трейлер к игре, как ЛГБТ спешит выразить свое недовольство в виду отсутствия сильных, независимых женщин в ролике, BLM не устраивают герои со светлой кожей и так далее и тому подобное .

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