"Толерантные игры". Зачем разработчикам видеоигр услуги консультантов "по терпимости"

Толерантность в видеоигровой индустрии растет и становится похожей на неоперабельную опухоль. Стоит популярной компании выпустить новый трейлер к игре, как ЛГБТ спешит выразить свое недовольство в виду отсутствия сильных, независимых женщин в ролике, BLM не устраивают герои со светлой кожей и так далее и тому подобное .