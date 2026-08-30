Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина.
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Китайцу обязательно было поздравлять просроченного? Или, это клочок соломки, на всякий случай?