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Царьград

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Си Цзиньпин поздравил Зеленского на китайским. Что это значило? Объяснил политолог

Си Цзиньпин поздравил Зеленского на китайским. Что это значило? Объяснил политолог

Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина.

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