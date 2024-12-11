Во дворце Асада обнаружили лекарства от тревожных расстройств и бессонницы

Вооруженная оппозиция обнаружила на территории президентского дворца экс-главы Сирии Башара Асада таблетки с действующим вещестом бензодиазепин, которые используются при лечении бессонницы и тревожных расстройств.
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