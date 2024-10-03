Съездил и началось

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ВОТ ИСТИННЫЕ ЖЕЛАНИЯ ЖЫДОВ. ПОЭТОМУ И НЕНАВИДИТ ИХ ВЕСЬ МИР. А ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ИСТИННЫЕ ЕВГЕИ ЭТО - АШКЕНАЗИ И СЕФАРДЫ, ТО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ЕВГЕИ - ПРОСТО ТАКАЯ ЖЕ ТУАЛЕТНАЯ БУМАЖКА ДЛЯ ГЕГЕМОНА. И ИМИ ПРОСТО ПОЛЬЗУЮТСЯ В СВОИХ ЦЕЛЯХ.
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3 час.
Людмила Лиханова
ВОТ ИСТИННЫЕ ЖЕЛАНИЯ ЖЫДОВ. ПОЭТОМУ И НЕНАВИДИТ ИХ ВЕСЬ МИР. А ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ИСТИННЫЕ ЕВГЕИ ЭТО - АШКЕНАЗИ И СЕФАРДЫ, ТО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ЕВГЕИ - ПРОСТО ТАКАЯ ЖЕ ТУАЛЕТНАЯ БУМАЖКА ДЛЯ ГЕГЕМОНА. И ИМИ ПРОСТО ПОЛЬЗУЮТСЯ В СВОИХ ЦЕЛЯХ. Уверена, что вы не ашкенази и не сефард, а,значит, такая же бумажка безмозглая. А если вы даже не  евгей, то ваша участь в глазах этих...такая же как и всего мира. Поздравляю
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3 час.
Людмила Лиханова
В пиндосии практически ВСЕ высшие должности  заняты этой нацией. Поэтому там некому одумываться. Вот их девиз, а уж их Талмуд четко показывает всё нутро жЫдов
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3 час.

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