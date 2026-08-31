Биржа услышала: во время заявлений Путина об Украине котировки взлетели

Фраза президента о том, что наша страна работает над завершением конфликта на Украине, стала для биржевых игроков сигналом к покупкам.
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