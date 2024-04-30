Кормье раскритиковал Топурию за отказ от реванша с Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал отказ действующего чемпиона промоушена Илии Топурии от боя-реванша с представителем Австралии Александром Волкановски.
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