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Кормье раскритиковал Топурию за отказ от реванша с Волкановски

Кормье раскритиковал Топурию за отказ от реванша с Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал отказ действующего чемпиона промоушена Илии Топурии от боя-реванша с представителем Австралии Александром Волкановски.

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