The Sims 4 Сдается ! EA App Origin Весь Мир https://gamesdb.ru/buy/4074226 – Язык: Русский, Английский, ...

The Sims 4 Сдается ! EA App Origin Весь Мирhttps://gamesdb.ru/buy/4074226 – Язык: Русский, Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, ПольскийПлатформа: PCАктивация: EA AppРегиональные ограничения: Россия и Весь МирВнимание!Требуется наличие оригинальной игры The Sims 4!Дополнение «The Sims 4 Сдается!» добавит еще больше красок в жизнь симов, ведь теперь они смогут сдавать и снимать жилье в многоквартирных домах! Кто-то будет сдавать сразу несколько объектов, а кто-то поселится в большом доме, чтобы всласть разнюхивать соседские секреты.