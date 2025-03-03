Куда поселят искусственный интеллект

Каждый отдельный европеец ест все меньше, а в целом Европа живет все лучше. Именно к такими выводам можно прийти, сопоставляя экономические данные статистических ведомств Европы с данными реальных отраслей.
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