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Свежие комментарии

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Опубликованы снимки, победившие в категории «Животные» конкурса British Photography Awards

Опубликованы снимки, победившие в категории «Животные» конкурса British Photography Awards

Снимок абсолютного победителя конкурса: охота шакала на голубей и куропаток / © Edwin Godinho Приз зрительских симпатий: забавы сурикатов со скрытой камерой / © Victor Soares Высокая оценка конкурса: пумы в Патагонии / © Virginia Wilde Высокая оценка конкурса: белая медведица с детенышем на паковом льду к северу от Шпицбергена / © Somdutt Prasad Высокая оценка конкурса: месячный детеныша носорога и его мать / © Jules Oldroyd Высокая оценка конкурса: игры медвежат / © Ben Penson Высокая оценка конкурса: дикая лисица во внутреннем дворе фотографа в Великобритании / © Stephen Rodger Высокая оценка конкурса: забавный заяц, который словно играет на дудочке / © James Arnold .

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