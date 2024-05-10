Валерий Фоменков "...путь к миру на Украине лежит через поле боя". Золотые слова! Даже тупой президент Финляндии понимает, что пока не будет уничтожена последняя бандер-овца, мир на Украине не установится. Смерть укро-американским фашистам!

tsan tsan Именно так ! Правда, это финскоЕ барано-овца имелО в виду не такой результат на поле боя.