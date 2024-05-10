Президент Финляндии Александр Стубб в рамках беседы с сотрудниками издания Frankfurter Allgemeine Zeitung в пятницу, 10 мая, выразил мнение, что путь к миру на Украине лежит через поле боя.
Президент Финляндии Стубб: путь к миру на Украине лежит через поле боя
Комментарии
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Валерий Фоменков
"...путь к миру на Украине лежит через поле боя". Золотые слова! Даже тупой президент Финляндии понимает, что пока не будет уничтожена последняя бандер-овца, мир на Украине не установится. Смерть укро-американским фашистам!
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14 час.
tsan tsan
Именно так ! Правда, это финскоЕ барано-овца имелО в виду не такой результат на поле боя.
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14 час.
Валерий Фоменков
Только полная победа России и разгром бандер-овец! Иного результата на поле боя нет и не будет. И даже тупой финский президент в этом уверен, хотя блеет другое.
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8 час.
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