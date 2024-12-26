Появились подробности зверского группового убийства таксиста из Смоленска

Ранее smolensk-i.ru сообщал, почему к уголовной ответственности привлекли только одного из троих обвиняемых Убитый группой лиц таксист из Вяземского района Смоленской области несколько раз пытался убежать от душегубов, которые избили его и затолкали в багажник.