Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Появились подробности зверского группового убийства таксиста из Смоленска

Появились подробности зверского группового убийства таксиста из Смоленска

Ранее smolensk-i.ru сообщал, почему к уголовной ответственности привлекли только одного из троих обвиняемых Убитый группой лиц таксист из Вяземского района Смоленской области несколько раз пытался убежать от душегубов, которые избили его и затолкали в багажник.

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