WAFA: в Газе при обрушении здания погибли не менее 11 человек

ТУНИС, 16 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек, в том числе пятеро детей, погибли, десятки остаются под завалами в результате обрушения жилого здания на юго-западе города Газа.
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