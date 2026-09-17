Samsung готовит большой апгрейд камер Galaxy S27 Ultra

Качество видео и качество съемки при слабом освещении должно значительно улучшится Samsung разрабатывает для смартфонов серии Galaxy S27 новую систему обработки изображений, которая объединит нейросетевые алгоритмы и аппаратное ускорение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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