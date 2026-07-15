ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области на нефтяном объекте

ФСБ предотвратила теракт в Нягани Тюменской области по заданию спецслужб Украины ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области — россиянин по указанию украинских спецслужб планировал взорвать СВУ на нефтяном объекте в Нягани.
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