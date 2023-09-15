В России предложили добавить выходные многодетным семьям

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительную неделю выходных дней перед новогодними праздниками для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительную неделю выходных дней перед новогодними праздниками для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних.
Свежие комментарии