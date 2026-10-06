Прокуратура попросила суд изъять имущество криминального сообщества на ₽6 млрд

Прокуратура Ивановской области попросила суд изъять в пользу государства имущество участников криминальной структуры, которая действует в регионе с 1990-х годов, а с 2013 года «контролирует почти всю сферу пассажирских автомобильных перевозок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Торг с Эрдоганом...
- В Армении 12 оппо...
- Демократы разгром...
Дожили! ОПГ действует с 90-х годов и только СЕЙЧАС прокуратура ПРОСИТ!!! Это же смех сквозь слёзы!!!!! 😂😂😂😂😂😂