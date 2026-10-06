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Прокуратура попросила суд изъять имущество криминального сообщества на ₽6 млрд

Прокуратура попросила суд изъять имущество криминального сообщества на ₽6 млрд

Прокуратура Ивановской области попросила суд изъять в пользу государства имущество участников криминальной структуры, которая действует в регионе с 1990-х годов, а с 2013 года «контролирует почти всю сферу пассажирских автомобильных перевозок».

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